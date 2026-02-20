Heidelberg Materials Aktie
|207,50EUR
|2,90EUR
|1,42%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs, und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Im Baustoffbereich dürften niedrigere Emissionspreise zu sinkenden Zementpreisen führen. Der davon ausgelöste Rückgang der Kurse in diesem Sektor sei aber deutlich drastischer als der von ihr kalkulierte Effekt auf die Bewertung. Sie sieht darin eine Chance für Anleger./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
208,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,58%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
207,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
18.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)