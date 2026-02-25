NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur um ein Prozent darunter, schrieb Anthony Codling in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lege den Schluss nahe, dass der Transformationsbeschleuniger Wirkung zeige./rob/bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.