Heidelberg Materials Aktie

200,10EUR -1,30EUR -0,65%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

25.02.2026 13:05:01

Heidelberg Materials Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur um ein Prozent darunter, schrieb Anthony Codling in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lege den Schluss nahe, dass der Transformationsbeschleuniger Wirkung zeige./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
197,65 € 		Abst. Kursziel*:
17,89%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
200,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,44%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

