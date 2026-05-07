Heidelberg Materials Aktie

187,20EUR -3,10EUR -1,63%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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07.05.2026 12:29:55

Heidelberg Materials Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns berücksichtige noch nicht zwei größere Übernahmen, schrieb Jon Bell in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
191,35 € 		Abst. Kursziel*:
17,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
187,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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