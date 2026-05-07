Heidelberg Materials Aktie
|187,20EUR
|-3,10EUR
|-1,63%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
07.05.2026 12:29:55
Heidelberg Materials Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns berücksichtige noch nicht zwei größere Übernahmen, schrieb Jon Bell in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
191,35 €
|
Abst. Kursziel*:
17,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
187,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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