Heidelberg Materials Aktie
|217,30EUR
|-3,40EUR
|-1,54%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
10.02.2026 14:20:01
Heidelberg Materials Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling ist laut einer am Dienstag vorliegenden Studie der Ansicht, dass die jüngsten Verluste der Aktie des Baustoffkonzerns übertrieben sind./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
233,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
219,40 €
|
Abst. Kursziel*:
6,20%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
217,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,23%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
