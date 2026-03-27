Henkel vz. Aktie
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|-0,74%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
27.03.2026 14:12:25
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem US-Haarpflegeunternehmen Olaplex kauften sich die Düsseldorfer etwa 2 Prozent zum Konzernumsatz hinzu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagmorgen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
71,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
67,12 €
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Abst. Kursziel*:
5,78%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
67,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,78%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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