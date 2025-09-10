L'Oréal Aktie
|386,70EUR
|-13,35EUR
|-3,34%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Einzelnen seien die Entwicklungen aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
387,60 €
|
Abst. Kursziel*:
5,78%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
386,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|387,75
|-3,07%
