Nestlé Aktie

78,14EUR -2,12EUR -2,64%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

02.09.2025 06:58:52

Nestlé Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der unerwartete Führungswechsel bei dem Schweizer Lebensmittelkonzern ändere zwar wohl nichts an der Konzernstrategie, sorge allerdings kurzfristig für Unsicherheit, kommentierte Guillaume Delmas am Montagabend./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
UBS AG
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
75,49 CHF
5,97%
Rating update:
Neutral
73,50 CHF
8,84%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

