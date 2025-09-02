ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der unerwartete Führungswechsel bei dem Schweizer Lebensmittelkonzern ändere zwar wohl nichts an der Konzernstrategie, sorge allerdings kurzfristig für Unsicherheit, kommentierte Guillaume Delmas am Montagabend./rob/ag/zb



