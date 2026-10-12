Nordex Aktie
|36,54EUR
|0,98EUR
|2,76%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion am Montag einen starken Auftragseingang im dritten Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,54 €
|
Abst. Kursziel*:
64,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,20%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
08:08
|AKTIE IM FOKUS: Nordex weiter erholt nach Auftragseingang (dpa-AFX)
|
07:25
|Nordex heimst im Quartal deutlich mehr Aufträge ein (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group order intake rises 29.5% to 2.8 GW in the third quarter of 2026 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Auftragseingang der Nordex Group steigt im dritten Quartal 2026 um 29,5 % auf 2,8 GW (EQS Group)
|
07.10.26
|Aktie schwächer: Nordex sichert sich Türkei-Aufträge mit 389 Megawatt Leistung (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Nordex liefert Turbinen mit 389 MW Leistung in die Türkei (Dow Jones)
Analysen zu Nordex AG
|09.10.26
|Nordex Underperform
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|02.10.26
|Nordex Buy
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|02.10.26
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|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|36,72
|3,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG