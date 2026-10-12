Nordex Aktie

36,54EUR 0,98EUR 2,76%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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12.10.2026 08:43:48

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion am Montag einen starken Auftragseingang im dritten Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,54 € 		Abst. Kursziel*:
64,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,20%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 36,72 3,26% Nordex AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
09.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
09.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
09.10.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.10.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Sixt Buy UBS AG
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
09.10.26 Valeo Neutral UBS AG
09.10.26 Michelin Neutral UBS AG
09.10.26 Continental Buy UBS AG
09.10.26 Schaeffler Neutral UBS AG
09.10.26 Volkswagen Neutral UBS AG
09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
09.10.26 Renault Sell UBS AG
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
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