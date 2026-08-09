easyJet Aktie
|7,81EUR
|0,14EUR
|1,83%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet auf das Niveau der Übernahmeofferte von Apollo von 715 Pence angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Wettbewerbsrechtliche Probleme sieht Analyst Harry Gowers nicht, wie er am Donnerstag schrieb. Apollo habe ja keine strategischen Interessen. Die Eigentums- und Kontrollregeln der EU für Fluggesellschaften würden befolgt./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:31 / BÜST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BÜST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,15 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
6,71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
07.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
07.08.26
|Premium seats, more charges: Apollo’s upmarket plans for easyJet (Financial Times)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Easyjet nach Übernahme-News auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ROUNDUP: Apollo macht bei Easyjet das Rennen (dpa-AFX)
|
06.08.26
|EasyJet agrees to £5.7bn Apollo takeover as Castlelake backs away (Financial Times)
|
05.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
03.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
02.08.26
|Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil (Financial Times)
Analysen zu easyJet plc
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7,81
|1,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research