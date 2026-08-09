AstraZeneca Aktie
|139,25EUR
|0,25EUR
|0,18%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Uhr laufe weiter gegen das Negativszenario bei dem Pharmakonzern, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die AVANZAR-Lungenkrebsstudie verzögere sich zwar, sei allerdings nicht aus der Spur geraten. Entsprechend sieht Leuchten die Briten auch nicht in Zugzwang für Übernahmen, wie es in der Presse zuletzt spekuliert wurde./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
140,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
07.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 17500 Pence (dpa-AFX)
|
07.08.26
|STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|139,25
|0,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research