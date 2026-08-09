Aurubis Aktie
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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Der verzögerte Anlauf des US-Recyclingwerks Richmond mit geringeren mittelfristigen operativen Ergebniszielen sei die leicht negative Erkenntnis des abgelaufenen Quartals, schrieb Daniel Major am Donnerstag nach dem Bericht./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Neutral
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
160,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
180,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
173,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,83%
|
Analyst Name::
Daniel Major
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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