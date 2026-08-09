Brenntag Aktie
|64,00EUR
|-0,54EUR
|-0,84%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro sieht am Freitag den Kurs des Chemikalienhändlers durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt. Damit liege man gemessen am Mittelpunkt der Bandbreite nun leicht über dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
64,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,50%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
07.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Brenntag-Rally bricht ab - Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP 2: Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP: Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Brenntag SE-Aktie (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an (dpa-AFX)
|
07.08.26
|EQS-Adhoc: Brenntag SE hebt die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
Analysen zu Brenntag SE
|07.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|64,00
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research