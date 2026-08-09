Scout24 Aktie
|74,20EUR
|2,25EUR
|3,13%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienportal-Betreiber habe durchwachsene Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Die Anlagestory sei aber voll intakt und attraktiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,00 €
|
Abst. Kursziel*:
57,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,99%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
07.08.26
|Deutsche Bank AG: Scout24-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
07.08.26
|Scout24-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|74,20
|3,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research