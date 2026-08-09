HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Gerhard Orgonasam Donnerstag. Der Umsatz habe leicht über den Erwartungen gelegen. Erstmals seien hier die spanischen Zukäufe einbezogen worden. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Anstieg der Abonnenten-Zahl im Professional-Segment sei erneut beeindruckend gewesen, das Kundenwachstum im Private-Segment sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/err/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:18 / GMT

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