Prosus Aktie
|42,18EUR
|1,12EUR
|2,73%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der jüngsten Underperformance dürfte sich der Wind für die Aktien von Prosus und ihre größte Beteiligung Tencent drehen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Mehr Einblick in die finanziellen Ambitionen wäre allerdings hilfreich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40,99 €
|
Abst. Kursziel*:
78,11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73,07%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
07.08.26
|STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Prosus N.V.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|42,18
|2,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research