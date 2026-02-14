Richemont Aktie
|174,05EUR
|-1,05EUR
|-0,60%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. In einem schwierigen Umfeld für Luxusgüter hätten sich Markenjuwelen sehr gut behauptet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Im Vergleich etwa zu Handtaschen hätten Investoren in Juwelen den besseren Wert gesehen. Die Käufer investierten beispielsweise zunehmend in Juwelen für den Eigenbesitz statt als Geschenk für andere./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
159,65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
25,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
158,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,06%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Analysen zu Richemont
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|174,05
|-0,60%
