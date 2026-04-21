Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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21.04.2026 13:05:16

Richemont Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Die März-Exportzahlen für Schweizer Uhren belegten insgesamt einen Wertrückgang von 1 Prozent, aber einen Volumenanstieg von 5 Prozent, schrieb Nikolaos Lafioniatis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dabei sei die Entwicklung in den einzelnen Regionen und bei verschiedenen Materialien uneinheitlich ausgefallen. Ausfuhren von Uhren höherer Preisklassen hätten eine schwächere Entwicklung verzeichnet. Für Richemont und für Watches of Switzerland wertet er die Zahlen neutral, für Swatch eher positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
165,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
158,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
4,43%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
156,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
Analyst Name::
Nikolaos Lafioniatis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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