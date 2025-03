NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell nach dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns von 3500 auf 3800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seit 2023 hätten die Ertragsdynamik sowie die Investitions- und Kostendisziplin von Shell der Aktie eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Performance beschert, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neue Strategie baue darauf auf. Zudem ermögliche die solide Bilanz des Unternehmens branchenführende Aktionärsrenditen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 21:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.