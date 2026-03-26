Siemens Energy Aktie
|153,10EUR
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
151,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
153,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,02%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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