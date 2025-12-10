LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die Signale des wichtigsten Konkurrenten. Sie stützten nämlich die "Höher-für-länger"-These eines anhaltenden Booms./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET



