Siemens Energy Aktie

123,40EUR 5,60EUR 4,75%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

10.12.2025 11:06:37

Siemens Energy Neutral

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die Signale des wichtigsten Konkurrenten. Sie stützten nämlich die "Höher-für-länger"-These eines anhaltenden Booms./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

