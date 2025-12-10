Siemens Energy Aktie
|123,40EUR
|5,60EUR
|4,75%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Neutral
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die Signale des wichtigsten Konkurrenten. Sie stützten nämlich die "Höher-für-länger"-These eines anhaltenden Booms./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Citigroup Corp.
|
Kursziel:
116,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
123,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
123,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,00%
|
Analyst Name::
Vivek Midha
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Siemens Energy-Aktie mit Gewinnen: Neuer Investor fordert Abspaltung des Windgeschäfts (finanzen.at)