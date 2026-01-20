Siemens Energy Aktie
|128,90EUR
|-5,35EUR
|-3,99%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Sell" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Sell
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
131,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
128,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
