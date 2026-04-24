LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT



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