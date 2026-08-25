SpaceX Aktie
|117,82EUR
|2,24EUR
|1,94%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die KI-Ambitionen des Weltraumkonzerns von Elon Musk gerieten immer stärker in den Fokus, schrieb Doug Anmuth am Dienstag. Er ist zunehmend optimistisch für den KI-Chatbot Grok. Die im Dezember erwartete Version Grok 5 dürfte einen großen Schritt machen hinsichtlich Leistung und Reichweite./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 240,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 135,00
|
Abst. Kursziel*:
77,78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 135,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,78%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
24.08.26
|SpaceX-Aktie im Blick: Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank mit Verkaufsempfehlung (finanzen.at)
|
24.08.26
|Abwärtstrend hält an: OHB und SpaceX weiterhin unter Druck (dpa-AFX)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
21.08.26
|Milliarden-Wette auf SpaceX-Aktie: Intesa Sanpaolo schichtet aus Bitcoin um (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.08.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar (dpa-AFX)
|
20.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|11:41
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|117,82
|1,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.