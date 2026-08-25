Gerresheimer Aktie
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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,80 Euro belassen. Das Management habe anlässlich des Rücktritts des Interimchefs Uwe Röhrhoff die Fortschritte während seiner Ägide betont, schrieb Christopher Richardson am Dienstagmorgen. Röhrhoff tritt kurz vor seinem planmäßigen Vertragsende im Oktober aus persönlichen Gründen ab./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26,00 €
|
Abst. Kursziel*:
3,08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,68%
|
Analyst Name::
Christopher Richardson
|
KGV*:
-
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