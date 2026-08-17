SpaceX Aktie

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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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17.08.2026 19:37:19

SpaceX Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die früher als erwartet abgeschlossene Übernahme von Anysphere, dem Mutterkonzern des KI-Coding-Assistenten Cursor, für 60 Milliarden US-Dollar berge einige wesentliche Vorteile für das Raumfahrtunternehmen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen für SpaceX entsprechend an./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Buy
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 146,96 		Abst. Kursziel*:
59,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 145,78 		Abst. Kursziel aktuell:
61,20%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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