Nike Aktie

35,00EUR -0,07EUR -0,19%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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25.08.2026 07:52:41

Nike Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Amerikaner seien zuversichtlich, die richtige Strategie zu fahren, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef in London. Auch Dadhania geht davon aus, dass die richtigen Schritte unternommen werden. Die Umsetzung ziehe sich kaum überraschend aber länger hin als man es sich erwünscht hätte./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 40,75 		Abst. Kursziel*:
10,43%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 40,75 		Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:52 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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04.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 34,91 -0,46% Nike Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

08:45 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08:26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
08:08 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:52 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:14 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:14 BP Hold Jefferies & Company Inc.
07:13 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:06 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:05 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:02 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
24.08.26 Renault Sell UBS AG
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.26 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Walmart Kaufen DZ BANK
21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
21.08.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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