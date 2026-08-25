arGEN-X Aktie
|874,00EUR
|14,60EUR
|1,70%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx von 900 auf 925 Euro angehoben, die auf Rekordniveau befindlichen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Es sei Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Emmanuel Papadakis am Montag. Mit seiner tiefgreifenden Analyse im Juli habe er die jüngsten guten Studiendaten von Vyvgart gegen die Skelettentzündung Myositis bereits größtenteils in seinen erhöhten Schätzungen vorweggenommen. Er hob seine Prognose für den Spitzenumsatz des Mittels aber nochmals leicht an auf 14 Milliarden US-Dollar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
925,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
874,40 €
|
Abst. Kursziel*:
5,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
874,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,84%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|874,00
|1,70%
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|09:03
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.