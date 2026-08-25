Zalando Aktie

22,96EUR 0,08EUR 0,35%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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25.08.2026 07:05:22

Zalando Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22,84 € 		Abst. Kursziel*:
22,59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:05 Zalando Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Zalando 22,94 0,26% Zalando

Aktuelle Aktienanalysen

08:52 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:45 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08:26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
08:08 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:52 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:14 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:14 BP Hold Jefferies & Company Inc.
07:13 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:06 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:05 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:02 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
24.08.26 Renault Sell UBS AG
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.26 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Walmart Kaufen DZ BANK
21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
21.08.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
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