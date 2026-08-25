Zalando Aktie
|22,96EUR
|0,08EUR
|0,35%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22,84 €
|
Abst. Kursziel*:
22,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
08:58
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Zalando Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,94
|0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital