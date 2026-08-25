Ottobock Aktie
|60,40EUR
|0,70EUR
|1,17%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt nach dem starken zweiten Quartal sehr optimistisch für den Orthopädietechnik-Spezialisten, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,00 €
|
Abst. Kursziel*:
41,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
24.08.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Ottobock auf 78 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: SDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
18.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
17.08.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ottobock auf 88 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Ottobock
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|59,70
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:03
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.