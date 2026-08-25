GSK Aktie
|21,95EUR
|-0,17EUR
|-0,77%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
25.08.2026 09:03:36
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.08.26
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
24.08.26
|Stabiler Handel: STOXX 50 am Montagmittag zwischen den Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.08.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.08.26
|FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21,94
|-0,81%
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|09:03
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.