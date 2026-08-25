Dermapharm Aktie
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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie habe die Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabian Piasta am Dienstagmorgen nach endgültigen Zahlen. Für die Tochter Arkopharma winke ein besseres zweites Halbjahr./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39,45 €
|
Abst. Kursziel*:
11,53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
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