thyssenkrupp nucera Aktie
|7,79EUR
|0,03EUR
|0,32%
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
thyssenkrupp nucera Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,82 €
|
Abst. Kursziel*:
15,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
|
Analyst Name::
James Carmichael
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|7,82
|0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital