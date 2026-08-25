freenet Aktie
|24,42EUR
|0,02EUR
|0,08%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. Er aktualisierte zudem seine Prognosen für die Kapitalkosten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 14:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Sell
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
24,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,98%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
24,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
24.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|24,52
|0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital