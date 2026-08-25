freenet Aktie

24,42EUR 0,02EUR 0,08%
freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.08.2026 08:08:48

freenet Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. Er aktualisierte zudem seine Prognosen für die Kapitalkosten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 14:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Sell
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
24,44 € 		Abst. Kursziel*:
-9,98%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
24,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
08:08 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

freenet AG 24,52 0,49% freenet AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:52 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:45 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08:26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
08:08 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:52 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:14 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:14 BP Hold Jefferies & Company Inc.
07:13 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:06 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:05 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:02 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
24.08.26 Renault Sell UBS AG
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.26 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Walmart Kaufen DZ BANK
21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
21.08.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen