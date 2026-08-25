Volkswagen Aktie
|73,22EUR
|-0,26EUR
|-0,35%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 89 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Prognosen am Dienstag an die Quartalszahlen, aktuelle China-Einschätzungen und die neuen Erwartungen an die Porsche AG und Traton an. Die außerordentliche Hauptversammlung der Wolfsburger könnte zum Inkubator der Restrukturierungsverhandlungen werden./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73,40 €
|
Abst. Kursziel*:
19,89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
11:52
|VW-Chef Blume: Müssen Kosten senken (dpa-AFX)
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11:08
|Auftakt am Stammwerk - Betriebstreffen bei VW geht los (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Lies sieht Werksschließungen bei VW weiter kritisch (dpa-AFX)
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09:28
|Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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09:28
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06:18
|ROUNDUP: Klarheit oder Frust? VW-Vorstand trifft auf Belegschaft (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,48
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:03
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK