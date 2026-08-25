Sanofi Aktie

78,42EUR 0,12EUR 0,15%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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25.08.2026 09:02:58

Sanofi Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78,36 € 		Abst. Kursziel*:
21,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:02 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Sanofi Neutral UBS AG
07.08.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 78,42 0,15% Sanofi S.A.

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09:03 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
09:03 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:03 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:02 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:02 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:02 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
08:52 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:45 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08:26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
08:08 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:52 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:14 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:14 BP Hold Jefferies & Company Inc.
07:13 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:06 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:05 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:02 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
24.08.26 Renault Sell UBS AG
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.26 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Walmart Kaufen DZ BANK
21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
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