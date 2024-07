NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie des Elektroautobauers Tesla mit einem Kursziel von 227 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Es sei vielleicht nicht angemessen, die Entwicklung eines Quartals und hier insbesondere die Einnahmen durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten auf das Jahr hochzurechnen, schrieb Analyst Tom Narayan am Montag im Nachgang des Zwischenberichts. Denn letztere seien auch vom Kauf durch andere Autohersteller sowie dem Energiespeichergeschäft abhängig, welches Tesla in der Vergangenheit selbst als potenziell volatil bezeichnet habe. Doch das Speichergeschäft wachse schneller als von vielen angenommen, und das Unternehmen sei gut positioniert, um sich von diesem margenträchtigen Geschäft eine große Scheibe abzuschneiden./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 06:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 06:30 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.