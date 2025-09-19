Ströer Aktie

39,65EUR 2,35EUR 6,30%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.09.2025 11:05:18

Ströer SECo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei unerwartet erfolgt, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der Marktanteilsgewinne des Unternehmens stellten Kursrückschläge aber eine Kaufgelegenheit dar./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,00 € 		Abst. Kursziel*:
87,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84,11%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten