Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 374 auf 363 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
363,00 SEK
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
27,94 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
303,80 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Daniela Costa
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KGV*:
-