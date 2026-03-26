Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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26.03.2026 12:44:05

Volvo AB (B) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 374 auf 363 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
363,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
303,80 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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