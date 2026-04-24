Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller könne eine gute Margenentwicklung und starke Auftragszahlen im Lastwagenbereich vorweisen, schrieb Hemal Bhundia am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
385,00 SEK
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
317,20 SEK
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Abst. Kursziel*:
21,37%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
317,20 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
21,37%
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Analyst Name::
Hemal Bhundia
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KGV*:
-
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