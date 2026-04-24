Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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24.04.2026 12:08:49

Volvo AB (B) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller könne eine gute Margenentwicklung und starke Auftragszahlen im Lastwagenbereich vorweisen, schrieb Hemal Bhundia am Freitag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
385,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
317,20 SEK 		Abst. Kursziel*:
21,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
317,20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
21,37%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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