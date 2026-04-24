ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller könne eine gute Margenentwicklung und starke Auftragszahlen im Lastwagenbereich vorweisen, schrieb Hemal Bhundia am Freitag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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