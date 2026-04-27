Volvo AB Aktie
|30,01EUR
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|0,54%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
27.04.2026 09:37:39
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen und der Tenor beruhigend, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
321,00 SEK
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
322,10 SEK
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Abst. Kursziel*:
-0,34%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
322,10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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