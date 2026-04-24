Volvo AB Aktie
|29,69EUR
|0,52EUR
|1,78%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 5 Prozent über dem Bloomberg-Konsens, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Die Auftragsdynamik halte an, und für den europäischen Markt seien die Schweden nun zudem etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
317,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
13,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
317,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,49%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
23.04.26
|Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.04.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
09.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Volvo (B)-Aktionäre freuen (finanzen.at)