Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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24.04.2026 09:34:50

Volvo AB (B) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 5 Prozent über dem Bloomberg-Konsens, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Die Auftragsdynamik halte an, und für den europäischen Markt seien die Schweden nun zudem etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
317,20 SEK 		Abst. Kursziel*:
13,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
317,20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
13,49%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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