Volvo AB Aktie

29,60EUR 0,17EUR 0,58%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

22.04.2026 14:17:24

Volvo AB (B) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
320,10 SEK 		Abst. Kursziel*:
-9,40%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
320,10 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,40%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:17 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
21.04.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
15.04.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.04.26 Volvo AB Buy UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen

15:31 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:15 RWE Overweight Barclays Capital
15:13 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
14:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14:17 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
13:59 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:58 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:58 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:58 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:57 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:57 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:56 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:54 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
13:50 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:49 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:49 TRATON Market-Perform Bernstein Research
13:49 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
13:48 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13:41 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
12:00 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
11:58 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
11:55 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
11:54 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
11:52 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
11:50 Ströer Buy Deutsche Bank AG
11:43 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
11:38 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
11:27 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:14 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
11:06 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
10:56 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:40 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
09:10 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:08 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:56 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
08:53 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
08:51 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
08:43 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08:42 BP Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 ABB Market-Perform Bernstein Research
08:41 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07:56 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:49 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 ASML NV Buy UBS AG
07:26 Beiersdorf Neutral UBS AG
