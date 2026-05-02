Volvo AB Aktie
|29,80EUR
|0,67EUR
|2,30%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 364 auf 396 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa erhöhte am Mittwochabend ihre Schätzungen für den Lkw-Hersteller und verlagerte ihre Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
396,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
318,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
24,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
319,10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,10%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
27.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.04.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
09.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
|30.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG