NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.11.2025 12:15:00
3 Reasons to Buy This Top Tech Stock That's Likely to Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Market Cap Club Next Year
2025 has been an incredible year for the world's most valuable companies. Nvidia became the first $4 trillion stock in July, and it has already surpassed $5 trillion, while Apple and Microsoft recently hit the $4 trillion mark.Alphabet is the only other stock above $3 trillion in value, and Amazon (NASDAQ: AMZN) is not too far behind, with nearly $2.7 trillion in market cap, as of this writing.The market has been sour on Amazon stock for most of the year, but Amazon got an enthusiastic reaction to its third-quarter earnings report, and while it's still trailing the market this year, it's finally gaining momentum. It's quite probable at this point that Amazon will join the $3 trillion market cap club, which implies only a 12% gain, next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|KI-Giganten regieren den S&P 500: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren - Jefferies sieht Potenzial bis 2026 (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Apple-Aktie steigt: Siri-Update auf Google-KI? Apple plant wohl Milliarden-Investition (finanzen.at)
|
04.11.25
|Apple startet Live-Übersetzung nun auch in der EU - Aktie höher (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung für Apple auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
03.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Apple-Aktie schwächelt dennoch: Gewinn von iKonzern klettert (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 080,00
|-3,80%
|Alphabet A (ex Google)
|246,45
|2,69%
|Alphabet C (ex Google)
|246,60
|2,62%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 660,00
|-3,15%
|Apple Inc.
|233,10
|0,47%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 370,00
|-2,60%
|Microsoft Corp.
|433,05
|0,91%
|NVIDIA Corp.
|168,02
|4,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.