NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

09.11.2025 12:15:00

3 Reasons to Buy This Top Tech Stock That's Likely to Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Market Cap Club Next Year

2025 has been an incredible year for the world's most valuable companies. Nvidia became the first $4 trillion stock in July, and it has already surpassed $5 trillion, while Apple and Microsoft recently hit the $4 trillion mark.Alphabet is the only other stock above $3 trillion in value, and Amazon (NASDAQ: AMZN) is not too far behind, with nearly $2.7 trillion in market cap, as of this writing.The market has been sour on Amazon stock for most of the year, but Amazon got an enthusiastic reaction to its third-quarter earnings report, and while it's still trailing the market this year, it's finally gaining momentum. It's quite probable at this point that Amazon will join the $3 trillion market cap club, which implies only a 12% gain, next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
