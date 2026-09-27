NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.09.2026 23:07:01

3 Simple Reasons I'd Rather Own Nvidia Than SpaceX

Nvidia (NASDAQ:NVDA) and SpaceX (NASDAQ:SPCX) are two of the most valuable companies in the world, and they're also two of the most talked-about stocks.

Both companies are central to the AI boom, and investors have high expectations for them over the coming years.

However, if you're trying to decide which one to buy, I don't think it's a difficult choice.

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