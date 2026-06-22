NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
22.06.2026 22:40:00
A major chip index has doubled this year despite Nvidia ranking dead last
“Nvidia has gotten so large that its ability to beat expectations has gotten much smaller,” an analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22:34
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
22:34
|Handel in New York: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:04