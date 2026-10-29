AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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29.10.2026 18:24:10

AB InBev (BUD) Q3 2026 Earnings Call Transcript

Image source: The Motley Fool.

Thu, Oct. 29, 2026

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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
AB InBev-Aktie verliert: Mehr umgesetzt als erwartet - Volumenwachstum enttäuscht

Zahlen präsentiert Der Bierbrauer AB InBev hat im dritten Quartal von einem höheren Umsatzanteil von teuren Biermarken und starkem Wachstum mit nicht-alkoholischen Getränken profitiert.

29.10.26
AB InBev and Carlsberg boosted by zero-alcohol beers and soft drinks (Financial Times)
27.10.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
20.10.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
13.10.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
06.10.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
29.09.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
22.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
15.09.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
30.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
30.10.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
29.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 72,00 1,10% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) 72,00 1,41% Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs)

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