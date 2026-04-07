AB InBev Aktie
|62,66EUR
|0,82EUR
|1,33%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Brauereikonzern dürfte den Ausblick auf 2026 bestätigen, schrieb Mitch Collett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein frühes Osterfest und ein spätes chinesisches Neujahr dürften dem Unternehmen entgegengekommen sein, während Währungsbewegungen und verzögerte Lieferungen in den USA negative Aspekte seien./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62,72 €
|
Abst. Kursziel*:
0,45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,54%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|09:48
|AB InBev Buy
|UBS AG
|09:46
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
