AB InBev Aktie
|71,20EUR
|-1,48EUR
|-2,04%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein weitgehend erwartungsgemäßes, solides Quartal hinter sich, schrieb Trevor Stirling am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. In den USA hätten sich die Geschäfte wie erwartet schwacher entwickelt, wobei China die größte Belastung sei. Sehr gut sei es indes in Mexiko und Kolumbien gelaufen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71,20 €
|
Abst. Kursziel*:
34,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,83%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|71,40
|-1,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
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|adidas Neutral
|UBS AG