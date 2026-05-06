FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 68 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der internationale Bierkonzern habe einen starken Start ins Jahr hinter sich, schrieb Mitch Collett in einer Studie am Mittwoch. Das aus eigener Kraft erzielte Wachstum sei in vier von fünf Absatzregionen besser gewesen als erwartet./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET



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