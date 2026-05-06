AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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06.05.2026 12:30:56

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 68 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der internationale Bierkonzern habe einen starken Start ins Jahr hinter sich, schrieb Mitch Collett in einer Studie am Mittwoch. Das aus eigener Kraft erzielte Wachstum sei in vier von fünf Absatzregionen besser gewesen als erwartet./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
68,70 € 		Abst. Kursziel*:
-1,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,35%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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